Fethiye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Gıda Paketi Yardımı

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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, dayanışma ruhunu arttırmak amacıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi yardımına başladı. Hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet eden Belediye Başkanı Alim Karaca, "İhtiyaç sahibi yurttaşlarımız için gıda kolisi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın desteklerini kabul ediyor, yardımları doğrudan sahiplerine ulaştırıyoruz" dedi.

Fethiye Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmak amacıyla gıda paketi dağıtımına başladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak gıda paketleri, belediye ekipleri tarafından hazırlanarak dağıtılıyor. Dayanışmaya katkıda bulunmak isteyen hayırseverler için ilçenin farklı noktalarında bağış noktaları da oluşturuldu. Vatandaşlar, Belediye Hizmet Binası, Karaçulha Hizmet Binası, Günlükbaşı Kalpler Birlikte Mağazası ve Çatalarık Belediye Aşevi üzerinden destek sağlayabilecekler.

Fethiye Belediyesi, tüm vatandaşları destek vermeye davet ediyor. Birlik olmanın önemine vurgu yapan belediye yetkilileri, yardımseverlerin katkılarıyla daha fazla haneye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Öte yandan, Fethiye Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca Çatalarık Sosyal Tesisleri'nde her gün iftar verilecek. Sosyal İşler Müdürü Ali Kıroğlu, "İftar yemeğimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine iftar vermek isteyen vatandaşlarımızı da Sosyal İşler Müdürlüğü'müze davet ediyoruz" dedi.

"Yardımları doğrudan sahiplerine ulaştırıyoruz"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşırken, önceki yıllarda olduğu gibi, gıda yardımı hazırlıklarımızı tamamladık. İhtiyaç sahibi yurttaşlarımız için gıda kolisi bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın desteklerini kabul ediyor, yardımları doğrudan sahiplerine ulaştırıyoruz" diye konuştu.