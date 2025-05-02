Fethiye'de 3. Yağlı Güreşler Coşkuyla Başlıyor

(MUĞLA)- Türkiye'nin en köklü ve geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş, Fethiye'de büyük bir organizasyonla güreşseverlerle buluşuyor. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Fethiye Belediyesi Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri, 4 Mayıs Pazar günü Karaçulha Futbol Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Fethiye Belediyesi, Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak. Güreşseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, geçmişin izlerini taşıyan bu ata sporu, büyük bir coşkuyla yaşatılacak.

Belediye Başkanı Alim Karaca, "Türkiye'nin en iyi başpehlivanlarının güreşeceği, 3. Fethiye Belediyesi Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri; 4 Mayıs Pazar günü, Karaçulha Futbol Sahası'nda gerçekleşecektir. Tüm güreş severleri Fethiye'mize davet ediyorum" dedi.