Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botunun tespit ettiği lastik bot durduruldu.
Ekipler tarafından lastik bottaki 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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