Fethiye'de Afet Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Fethiye'de Afet Projesi Tanıtıldı

Fethiye'de 'Afetlere Karşı Güvenli Fethiye' projesi tanıtıldı, afetlere karşı hazırlık vurgulandı.

10.02.2025 15:48
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Afetlere Karşı Güvenli Fethiye" projesi tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Fethiye Belediyesi öncülüğünde, Fethiye Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteğiyle hayata geçirilen proje tanıtıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını, afetlere karşı bireysel ve kurumsal hazırlıkların artırılması gerektiğini söyledi.

Afetlere karşı herkesin hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Kadıoğlu, "Sağlam bina, eşyalar sabit, eve sigorta ve aile afet planı. Bu dört madde bizim için çok çok önemlidir." dedi.

Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı da afetlere karşı yerel düzeyde alınması gereken önlemler, mahalle afet gönüllülerinin önemi ve acil durum müdahalelerinde toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgi verdi.

Fethiye'de mahalle afet planı oluşturulması gerektiğini belirten Karadayı, toplumun da bu plan içinde yer alması gerektiğini bildirdi.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve işbirliği önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa ile MAG gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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