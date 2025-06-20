Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, misafir olduğu evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Ömer Bayram Fidan'ın (23) Göcek Mahallesi'nde misafir olarak bulunduğu B.E.B'nin (30) evinde bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarını alan jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Fidan'ın cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın ardından kaçtığı belirlenen cinayet şüphelisi B.E.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Bıçaklama Cinayeti - Son Dakika
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