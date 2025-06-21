Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Göcek Mahallesi'nde evinde misafir ettiği Ömer Bayram Fidan'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen B.E.B'nin (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Göcek Mahallesi'nde Ömer Bayram Fidan dün, misafir olarak bulunduğu B.E.B'nin (30) evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından kaçtığı belirlenen zanlı B.E.B., Antalya'da yakalanıp, Fethiye'ye getirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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