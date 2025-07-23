Fethiye'de Boğulma Olayı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Arkadaşlarıyla bölgeye tatile gelen Rıza Biçer, Foça Mahallesi Çalış Plajı'nda gece saatlerinde denize girdi.
Biçer'in gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahil güvenlik dalış timince sudan çıkarılan Biçer, bota alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekibine ulaştırıldı.
Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Biçer, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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