Fethiye'de ceset bulunan kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'de ceset bulunan kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Fethiye\'de ceset bulunan kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta cesedi bulunan Şenol Mert'in katil zanlısı gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

29.05.2024 11:33
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde cesedi bulunun kişiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, Şenol Mert'in (58) cesedinin bulunmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, D.S'nin kullandığı otomobille park halindeki birkaç araca çarparak olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Otomobildeki Mert'in yaralandığı ve D.S'nin arkadaşını sanayi sitesine yaralı halde bıraktığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taşyaka Mahallesi'ndeki Fethiye Sanayi Sitesi'nde 27 Mayıs'ta, başında ve elinde yara olan Şenol Mert'in cesedi bulunmuştu. Mert'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Kaynak: AA

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