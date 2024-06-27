Fethiye'de çöplerle dolu ev temizlendi - Son Dakika
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Fethiye'de çöplerle dolu ev temizlendi

Fethiye\'de çöplerle dolu ev temizlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir ev, belediye ekipleri tarafından çöplerle dolu olduğu gerekçesiyle temizlendi. Evden yayılan kötü kokuların şikayeti üzerine Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Jandarma ve zabıta ekiplerinin nezaretinde evin bahçesindeki çöpler toplandı. Ayrıca evin içinde de çöplerin bulunması üzerine savcılık kararıyla temizlik yapılacağı belirtildi.

27.06.2024 16:51
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bahçesi çöplerle dolu ev, belediye ekiplerince temizlendi.

Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir evden kötü kokuların geldiği şikayeti üzerine Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ve zabıta ekiplerinin nezaretinde evin bahçesindeki çöpler toplandı. Yüzlerce poşet içinde koku oluşturan kirli suların bulunması dikkati çekti.

Öte yandan evin içinde de çöplerin bulunduğu savcılık kararının ardından evin içinde de temizlik yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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