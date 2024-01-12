Fethiye\'de Dalgıçlar Suyun Altında Oltayla Balık Avladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, dalgıçlar suyun altında oltayla temsili balık avladı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş beraberinde Berat Hünkar Odabaş ve Barış Safran, Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi.

Dalış yapan grup şemsiye açtıkları su altında balıkçı yeleği giyerek, ellerinde olta ve kovayla temsili balık avı yaptı. Dalgıçların su altındaki ilginç görüntüsü su altı kamerasıyla kaydedildi.

Geçen yazın sorunsuz geçtiğini belirten Dalış eğitmeni Önder Diktaş, yeni sezonun provasını ilginç bir görüntüyle yaptıklarını söyledi.