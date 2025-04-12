Fethiye'de Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali Coşkuyla Başladı

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi tarafından bu yıl da büyük bir coşkuyla düzenlenen "Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali" başladı.

Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nin açılış törenine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş sağladı.

Başkan Karaca, "Soğuk havaya rağmen güzel bir başlangıç yapıyoruz. Festivalin başlangıcından bu zamana gelesiye kadar emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Değerli şeflerimiz, esnaflarımız, yöre insanımız ve binlerce katılımcı ile yine çok güzel bir festival olacak" dedi.

Festivalin ilk gününde halk oyunları gösterileri, protokol konuşmaları, Fethiye Belediyesi Orkestrası'nın dinletisi, zeybek gösterisi, resim yarışmaları, fotoğraf sergisi, kuzu göbeği mantarı yemeği yapımı ve sunumu, mercimek köfte ikramı, doğa masalları söyleşisi, sokak müzikleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Karaca, resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Festival bugün de doğa yürüyüşleri, bisiklet sürüşleri, Sahrap Soysal ile lezzet yolculuğu, yerel yemek yarışmaları ve çocuklara yönelik etkinliklerle devam edecek. Festivalde, akşam saatlerinde Adem Kazan ve Ali Tunç sahne alacak. Ardından saat 21.00'de sevilen müzik grubu Ayna, dinleyicilere müzik dolu bir gece yaşatacak.

Festivalin son günü 13 Nisan Pazar (yarın) ise doğa yürüyüşleri, mantar toplama etkinlikleri ve yerel lezzet tadımları yapılacak. Festival, yarın akşam saatlerinde sanatçı Soner Olgun'un sahne performansıyla sona erecek.