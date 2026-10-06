Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı

Fethiye'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Fethiye açıklarında 4 Ekim'de tespit edilen özel teknede 5'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
İlçede 34 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı.
Olay
Fethiye açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-482) tarafından tespit edilen özel teknedeki 5'i çocuk 34 düzensiz göçmen 4 Ekim'de yakalanmış, organizatör oldukları değerlendirilen 5 kişi gözaltına alınmıştı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.
Kaynak: AA
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