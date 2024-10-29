Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.
İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi.
Suyun altında Türk bayrağı açan grup, "Türkiye Cumhuriyet'inin 101. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz de taşıdı.
Kutlama su altı kamerasıyla da görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Kalabalık Dalışla Bayrak Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?