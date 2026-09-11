Fethiye'de kamyonetle otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de kamyonetle otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Fethiye\'de kamyonetle otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Muhammet Ece (29) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada Muhammet Ece (29) hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 00.30 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 48 AKD 383 plakalı kamyonet ile Muhammet Ece'nin yönetimindeki 48 AOA 678 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü S.T., otomobil sürücüsü Ece ile yanındaki H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muhammet Ece, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.Ç.'nin tedavisi sürerken, S.T.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de kamyonetle otomobil çarpıştı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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