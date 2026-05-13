Fethiye'de Kayıp Kadın Davası Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık yargılanıyor.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.D, M.D. ile A.D. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Kadının eşi M.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık M.D, cinayeti planlı ve kasıtlı işlemediğini ve olayın töre cinayeti olmadığını iddia etti.

Eşinin kaçtığını, ailesiyle sürekli irtibat halinde karısını aradığını anlatan M.D, "Onu öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa kardeşlerimi bu işe katmazdım. O gün ailesini aramazdım. Olay anı eşim yüzüme vurduğunda yüzümden et kalktı. Hala izi duruyor. Ben de kendimi kaybettim ve onu vurdum. Amacım onu ailesine götürmekti. Namus meselesi değildi. Öyle olsaydı kaçtığı kişi ve ailesini de öldürürdüm." dedi.

Mahkeme başkanının "Neden yanında silah vardı?" sorusuna M.D, "Ben silahı çok seviyorum. 15-16 yaşından beri silah taşırım. Yanımda özellikle eşimi öldürmek amacıyla silah götürmedim." cevabını verdi.

Sanık T.D ise cinayetle ilgisi bulunmadığını, suçsuz yere cezaevinde yattığını öne sürdü.

Tahliye ve beraatını talep eden T.D, "Perişan olduk. 14 yaşında oğlum ben cezaevinde olduğumdan çalışmak için okulu bırakmak zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Diğer sanık M.D. de hiçbir suçu olmadığını ve beraatını talep etti.

Olayı öğrendiğinde, ihbarda bulunacağını söylediği anda kuzeni M.D.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden M.D, "Sanığın kardeşi T.D. olmasaydı belki ben de vururdu. Ailem perişan oldu. Yatalak kardeşim var ve ona ben bakıyordum. O da çok kötü duruma düştü. Benim hiçbir suçum yok." diye konuştu.

Sanık A.D. de cinayetle ilgisi bulunmadığını, kardeşi ile eşinin arasındaki sorunları gidermek, çocuklara sahip çıkmak için kente geldiklerini ileri sürdü.

Duruşmada tanık Z.P. de dinlendi ve daha önce alınan tanık ifadeleri okundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 19 Temmuz 2025'te Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp kadın A.D.'nin eşi M.D. ile T.D, A.D, M.D. ve tutuksuz yargılanan 6 kişi hakkında "tasarlayarak töre saiki ile kasten öldürme", "kasten öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.