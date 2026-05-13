Fethiye'de Kayıp Kadın Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye'de Kayıp Kadın Davası Başladı

13.05.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 yıl önce kaybolan kadının ölümüyle ilgili 10 sanık yargılanıyor, tutuklu sanıkların duruşması yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 10 sanık yargılanıyor.

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar T.D, M.D. ile A.D. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Kadının eşi M.D. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık M.D, cinayeti planlı ve kasıtlı işlemediğini ve olayın töre cinayeti olmadığını iddia etti.

Eşinin kaçtığını, ailesiyle sürekli irtibat halinde karısını aradığını anlatan M.D, "Onu öldürme niyetim yoktu. Öyle bir niyetim olsa kardeşlerimi bu işe katmazdım. O gün ailesini aramazdım. Olay anı eşim yüzüme vurduğunda yüzümden et kalktı. Hala izi duruyor. Ben de kendimi kaybettim ve onu vurdum. Amacım onu ailesine götürmekti. Namus meselesi değildi. Öyle olsaydı kaçtığı kişi ve ailesini de öldürürdüm." dedi.

Mahkeme başkanının "Neden yanında silah vardı?" sorusuna M.D, "Ben silahı çok seviyorum. 15-16 yaşından beri silah taşırım. Yanımda özellikle eşimi öldürmek amacıyla silah götürmedim." cevabını verdi.

Sanık T.D ise cinayetle ilgisi bulunmadığını, suçsuz yere cezaevinde yattığını öne sürdü.

Tahliye ve beraatını talep eden T.D, "Perişan olduk. 14 yaşında oğlum ben cezaevinde olduğumdan çalışmak için okulu bırakmak zorunda kaldı." ifadesini kullandı.

Diğer sanık M.D. de hiçbir suçu olmadığını ve beraatını talep etti.

Olayı öğrendiğinde, ihbarda bulunacağını söylediği anda kuzeni M.D.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia eden M.D, "Sanığın kardeşi T.D. olmasaydı belki ben de vururdu. Ailem perişan oldu. Yatalak kardeşim var ve ona ben bakıyordum. O da çok kötü duruma düştü. Benim hiçbir suçum yok." diye konuştu.

Sanık A.D. de cinayetle ilgisi bulunmadığını, kardeşi ile eşinin arasındaki sorunları gidermek, çocuklara sahip çıkmak için kente geldiklerini ileri sürdü.

Duruşmada tanık Z.P. de dinlendi ve daha önce alınan tanık ifadeleri okundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Fethiye ilçesinde 4 yıl önce kayıp başvurusunda bulunulan kadının ölümüyle ilgili 19 Temmuz 2025'te Antalya, Diyarbakır, Elazığ ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayıp kadın A.D.'nin eşi M.D. ile T.D, A.D, M.D. ve tutuksuz yargılanan 6 kişi hakkında "tasarlayarak töre saiki ile kasten öldürme", "kasten öldürme" suçlarından hazırlanan iddianame Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de Kayıp Kadın Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:45. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye'de Kayıp Kadın Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.