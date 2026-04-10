Fethiye'de Mantar Festivali Coşkusu - Son Dakika
Fethiye'de Mantar Festivali Coşkusu

Fethiye\'de Mantar Festivali Coşkusu
10.04.2026 17:39
Fethiye'de düzenlenen 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali'nde yöresel lezzetler ve etkinlikler sunuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 15. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali düzenlendi.

Fethiye Belediyesi ile Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde yapılan festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi.

Festival alanında, kadınların tezgahlarda dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu.

Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 1500 ila 2 bin liradan satışa sundu. Kurutulmuş kuzugöbeği ise kilosu 6 bin liradan alıcı bekledi.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 3 gün sürecek festival kapsamında farklı panel ve etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.

Fethiye'nin birçok ilçeye kıyasla öz kültürünü kaybetmeyen nadir kentlerden olduğunu belirten Karaca, "Farklı kentlerden ilçeye göç edenlerle kentimizi geliştiriyoruz." dedi.

Törende, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı da konuşma yaptı.

Yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteri de sunduğu festival, 12 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fethiye'de Mantar Festivali Coşkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Fethiye'de Mantar Festivali Coşkusu - Son Dakika
