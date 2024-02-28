Fethiye'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Fethiye'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Fethiye\'de minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Minibüsteki yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.

28.02.2024 19:15
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüse çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı.

Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde, trafik ışıklarında bekleyen 48 BB 3254 plakalı içinde yolcuların bulunduğu minibüse, 48 AKA 971 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, minibüsteki yolcuların yaralanmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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