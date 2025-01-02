Fethiye'de Oda Arkadaşının Bıçakladığı Afgan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fethiye'de Oda Arkadaşının Bıçakladığı Afgan Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye\'de Oda Arkadaşının Bıçakladığı Afgan Genç Hayatını Kaybetti

Fethiye'de tartışma sonrası Afgan uyruklu Muhammed Emir Mirzai, oda arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.01.2025 16:48  Güncelleme: 16:50
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, tartıştığı oda arkadaşı S.S. (24) tarafından bıçaklanan Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai (21), hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana geldi. Fırında çalışan ve aynı odada kalan S.S. ve Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai arasında dün henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan ve diğer odada kalan arkadaşları tarafları ayırdı. Saat 02.00 sıralarında taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Bu sırada S.S., Mirzai'yi bıçaklayıp kaçtı. Odaya giren iş arkadaşları Mirzai'yi kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Muhammed Emir Mirzai'nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, suç aleti bıçak da odada bulundu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra S.S.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Mirzai'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Fethiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Oda Arkadaşının Bıçakladığı Afgan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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