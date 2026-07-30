Fethiye'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Fethiye'de Orman Yangınına Müdahale

Fethiye\'de Orman Yangınına Müdahale
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı arazözlerle itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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