Fethiye'de 'Patili Dost Kart' Projesi İmza Altına Alındı

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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi iş birliği ile Muğla Veteriner Hekimleri Odası ile "Patili Dost Kart" protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Alim Karaca, "Patili Dost Kart projesi, çeşitli esnafımızdan indirimler alınmasını sağlıyor. Bu projeyle bakımevindeki köpeklerin daha hızlı bir şekilde sahiplenilerek sıcak yuvalarına kavuşmalarını hedefliyoruz" dedi.

Fethiye Belediyesi, ilçede bulunan veteriner klinikleri, yerel esnaf ve hayvansever yurttaşlar ile birlikte, geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin daha hızlı bir şekilde sahiplenilerek yuvalarına kavuşmalarını sağlayacak 'Patili Dost Kart' çalışmalarını tamamladı. Belediye ana hizmet binasında gerçekleştirilen protokol törenine, Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan vekili Veli Önver, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi İsmail Başoğlu ile Muğla Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu'ndan Serkan Alpözen katıldı.

"Patili Dost Kart projesi, çeşitli esnafımızdan indirimler alınmasını sağlıyor"

Törende konuşan Belediye Başkanı Alim Karaca, protokol ile köpeklerin daha hızlı sahiplendirilmesini amaçladıklarını vurgulayarak, "Daha önce barınakta iyileştirme çalışmaları yapmıştık. Ama bunun yine de yeterli olmadığını sizlerle paylaşmıştık. Çünkü önümüzde bazı yasal engeller vardı. Hayvan Bakım Evi'nin tahsisini alamamıştık. Geçen dönem nihayet tahsisini aldık. Güzel bir proje yaptık, ancak bu sefer de tasarruf tedbirlerine takıldık. Gönüllü vatandaşlarımızla birlikte 2025 yılının sonunda barınağın iyileştirilmesi çalışmalarını tamamlamak istiyoruz. İçinde farklı fonksiyonların olduğu bir barınak yapacağız. Patili Dost Kart projesi, çeşitli esnafımızdan indirimler alınmasını sağlıyor. Bu projeyle bakımevindeki köpeklerin daha hızlı bir şekilde sahiplenilerek sıcak yuvalarına kavuşmalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda mobil veteriner kliniği VETBUS aracımız 41 mahallemizde hizmet vermeye devam ediyor. Sorunların çözümü için vatandaşlarımızla her zaman bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Patili Dost Kart ile mama alımı da dahil, birçok indirimden faydalanılacağını belirten Başkan Karaca, "Biz Fethiye'mizdeki yerel esnafı desteklemeye de çalışıyoruz. Belediyem Kart ile bunu gerçekleştirmiştik. Yerel kliniklerimiz ve esnaflarımızla iş birliği yaparak, hem hayvansever vatandaşlarımıza, hem de esnafımıza destek olacağız. Muğla Veteriner Hekimleri Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ne ayrı ayrı teşekkür ederim. İş birliği içerisinde birlikte yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Umarım bu proje diğer belediyelere de örnek olur"

Muğla Veteriner Hekimleri Odası Serkan Alpözen ise "Fethiye Belediyesi'nin Patili Dost Kart uygulamasıyla muayene, aşılama veya parazit işlemlerinde kliniklerimiz indirimde bulunacaklar. Burada amacımız sahiplendirmenin önünü açmak, sahiplendirmeyi çoğaltmak. Bu vesileyle Belediye Başkanımıza ve projeye destek veren veteriner kliniklerine teşekkür ediyorum. Umarım bu proje diğer belediyelere de örnek olur" dedi.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Belediyenin geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin sahiplenilmesini teşvik amacıyla, farklı sektörlerdeki işletmeler ile iş birliği yapılacak. Bu çerçevede, belediyenin geçici bakımevinden köpek sahiplenen hayvansever yurttaşlara barkodlu, isme kayıtlı bir 'Patili Dost Kart' verilecek. 'Patili Dost Kart' sahibi hayvanseverler, Fethiye'de bu projeye destek veren, veteriner kliniklerinden berbere, petshoplardan restoranlara, pastanelere kadar farklı sektörlerdeki işletmelerden ya da belediyenin tesislerinden normal ücretin yüzde 5-10-20'si gibi indirimler alabilecekler. Ayrıca, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nden sahiplenilen bu köpeklerin çeşitli tedavileri de belediye ve anlaşmalı veteriner klinikleri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Sahiplenilen köpekler, belediyeye ait rehabilitasyon merkezinde kısırlaştırılacak, kuduz aşıları yapılacak ve mikroçip takarak kimliklendirilecek.

Belediyenin resmi internet sitesiden bilgilere ulaşılabilecek

Anlaşmalı veteriner klinikler, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakımevinden sahiplenilen köpeklere, Patili Dost Kart sorgulaması yaparak, karma aşı, Bronchine aşısı, iç parazit ilacı ve dış parazit ilacı desteği verecekler. Projeye destek olan veteriner kliniklerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, belediyenin resmi internet sitesiden bu bilgilere ulaşabilecekler.