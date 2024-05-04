Fethiye'de rahatsızlanan hasta ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi - Son Dakika
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Fethiye'de rahatsızlanan hasta ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi

Fethiye\'de rahatsızlanan hasta ambulans uçakla Ankara\'ya gönderildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde göğsündeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Ulviye Aybers, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Aybers'in astım ve influenza tanısı konulduktan sonra yatarak tedavi olması önerilmesine rağmen kabul etmemesi üzerine tekrar rahatsızlanması sonucunda sevk kararı alındı. Hasta, Dalaman Havalimanı'ndan ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.

04.05.2024 23:37
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde rahatsızlanan kişi, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Göğsündeki rahatsızlık nedeniyle 29 Nisan'da özel bir hastaneye başvuran Ulviye Aybers'e, astım ve influenza tanısı konuldu.

Doktorun göğüs hastalıkları servisinde yatarak tedavi olması önerisini kabul etmeyen Aybers, ilaç tedavisi gördükten sonra hastaneden ayrıldı.

Aybers, bugün tekrar rahatsızlanınca 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye ulaştırıldı.

Burada yapılan işlemler sonucunda hastanın sevkine karar verilerek, Komuta Kontrol Merkezi tarafından hastanın nakline uygun hastane araştırıldı.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, hastanın ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Dalaman Havalimanına getirilen hasta, buradan ambulans uçakla Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de rahatsızlanan hasta ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi - Son Dakika

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