Fethiye’de Sağlık Çalışanlarının Fotoğraf Sergisi

14.03.2026 16:14
Fethiye'de sağlık çalışanlarının eserleri sergilendi, tıp ve sanat buluştu. Sergi 16 Mart'ta sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağlık çalışanlarının çektiği fotoğraflar, sanatseverlerle buluştu.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Fethiye Belediyesi, Fethiye Fotoğraf ve Sinema Sanatçıları Derneği (FEFSAD), Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF), Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi işbirliğinde düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışı Özer Olgun Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü (IMPC) Başkanı Sefa Ulukan, ilk sergiyi Çin'de açtıklarını, ikinci serginin Fethiye'de sanatseverlerle buluştuğunu söyledi.

İspanya ve Brezilya'da sergi planı yaptıklarını belirten Ulukan, "Türkiye'deki sağlık çalışanlarını bir araya getirmek istiyorum. Tıbbın kendisi bir sanattır. Hastalık yok, hasta var prensibi üzerinden giderseniz başarılı doktor olursunuz. Yoksa kitabi doktor olursunuz. Ben 45 yıl doktorluk yaptım ama 53 yıldır fotoğrafla uğraşıyorum." dedi.

FEFSAD Başkanı Canan Tor ise doktorların yalnızca bilimsel değil sanatla da dünyaya nasıl dokunduğunu görmenin ayrı bir mutluluk olduğunu dile getirdi.

Açılışı yapılan serginin dünyanın farklı ülkelerinde fotoğraf çeken hekimleri bir araya getiren Uluslararası Medikal Fotoğrafçılar Kulübü tarafından oluşturulan çok değerli bir koleksiyon olduğunu vurgulayan Tor, "Hekimler meslekleri gereği insan hayatına en yakından tanıklık eden kişilerdir. Bu nedenle, onların objektifinden çıkan fotoğraflar sadece bir görüntü değil aynı zamanda insanlığa dair derin bir gözlemin, duyarlılığın ve bir hikayenin yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Sergi, 16 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor

15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
