Fethiye'de Su Altında Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Fethiye'de Su Altında Evlilik Teklifi

Fethiye\'de Su Altında Evlilik Teklifi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, kız arkadaşına su altında evlilik teklifi yaparken su altı kamerasıyla görüntülendi. Ufuk Kolsuz, dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurarak su altında evlilik teklifi yapma planı yaptı. Dalyan Koyu'nda dalış yapan çift, dalış ekibinin açtığı 'Benimle evlenir misin?' yazılı afişle sürprizle karşılaştı. Kız arkadaşı teklifi kabul eden Kolsuz, ona tektaş yüzük taktı. Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

02.05.2024 10:29
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Muğla'nın Fethiye bir kişinin, kız arkadaşına su altında evlilik teklif etmesi su altı kamerasıyla görüntülendi.

İlçede esnaf olan Ufuk Kolsuz, su altında evlilik teklifi yapmak için ilçede dalış okulu işleten Önder Diktaş'a başvurdu.

Tekneyle Dalyan Koyu'na açılan Kolsuz ile kız arkadaşı Ceylan Cengiz, dalış kıyafetleri giyerek eğitmenlerle 5 metre derinliğe daldı.

Su altındaki etkinlikler sırasında, dalış ekibi Kolsuz'un yanında "Benimle evlenir misin?" yazılı afiş açtı. Yazıyı okutan Cengiz, erkek arkadaşının boynuna sarıldı.

Ufuk Kolsuz, teklifini kabul eden kız arkadaşının parmağına tektaş yüzük taktı.

Çiftin mutlu anları su altı kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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