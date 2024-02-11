Fethiye'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğuna Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Fethiye'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğuna Yüksek Cezalar

Fethiye\'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğuna Yüksek Cezalar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir sürücü, motosiklet üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yaparken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen trafik polisi, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Tehlikeye neden olan sürücüye 20 bin 106 lira, araç sahibine ise 12 bin 977 lira ceza uygulandı.

11.02.2024 16:05
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosikletle tehlikeli yolculuk yapan sürücüye 20 bin 106 lira ceza uygulandı.

Fethiye- Antalya kara yolunda bir kişinin motosiklet üzerinde yatarak ilerlediğini gören araç sürücüleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatan Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücü E.G'nin ehliyetinin bulunmadığını tespit etti.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 20 bin 106, araç sahibine de 12 bin 977 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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