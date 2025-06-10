Fethiye'de Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Devam Ediyor

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Atık Getirme Merkezi'nde gerçekleştirilen Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nın ödül töreni ile devam etti. Törende, yarışmada dereceye giren okullara hediyeleri takdim edilirken, çevre temalı farkındalık etkinlikleri de yer aldı.

Fethiye'de Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri sürüyor. Etkinlikler kapsamında bu yıl da gerçekleştirilen Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nın kazananları belirlendi. Yunus Nadi İlkokulu birinci, Yanıklar İlkokulu ikinci, Merkez Atatürk İlkokulu üçüncü oldu.

Dereceye giren okullara, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, Kaydem Plastik firma temsilcisi Mert Babur tarafından hediyeleri takdim edildi.

Program kapsamında Atık Getirme Merkezi'ne gelen öğrencilerin çevresel farkındalığını artırmak amacıyla "Plastik Kirliliği ile Mücadele" mottosu ile geri dönüşüm atıklarından plastik balık ve "Çevrene İyi Bak" mottosu ile el boyama etkinliği yapıldı.