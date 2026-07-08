Fethiye\'de Villada Yangın

Muğla'nın Fethiye ilçesinde villada çıkan yangın söndürüldü.
Ölüdeniz Mahallesi Kızkuyusu Caddesi'ndeki 3 katlı villanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Çekilen uzatma kablosu nedeniyle çıktığı öne sürülen yangın, villada hasar oluşturdu.
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