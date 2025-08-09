Fethiye\'de Yamaç Paraşütü Kazası

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü kazasında pilot ve beraberindeki Alman uyruklu kişi yaralandı. Yaralılar, düştükleri yerden 5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Babadağ'da meydana geldi. Dağın 1900 metre pistinden kalkış yapan yamaç paraşütü pilotu Elif Açıcı ile beraberindeki Alman uyruklu kişi, yaklaşık 1000 metre yükseklikteki sarp kayalıklara düştü. Kazayı gören diğer paraşütçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle yaralılar, ip yardımıyla yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden indirildi. Güvenli bölgeye ulaştırılan yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın, yolcunun panikleyerek yedek paraşütü açması sonucu meydana geldiği ileri sürülürken, pilot ve yolcusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.