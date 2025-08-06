Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın ağır yaralandı.
Ö.K. yönetimindeki 48 HC 033 plakalı otomobil, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İngiliz Lisa Jane Di Palma'ya (61) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sürücü, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Yaya Kaza Geçirdi - Son Dakika
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