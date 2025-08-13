Fethiye\'de Yayaya Çarpan Sürücü Tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma (61), tedavi altına alındığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay
Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı'ndaki yaya geçidinde, 6 Ağustos'ta Ş.K. idaresindeki otomobilin çarptığı İngiliz Lisa Jane Di Palma ağır yaralanmış, gözaltına alınan sürücü, 7 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
