Fethiye\'de Yol Yenileme Çalışmaları Başlıyor

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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Taşyaka'dan başlayarak Ölüdeniz sahiline kadar uzanan güzergahta ve Hisarönü- Kayaköy arasında yol yenileme çalışması yapacak.

Fethiye Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Ölüdeniz sahiline kadar uzanan güzergahta yol yenileme çalışmasına başlıyor. Bölgede 2 bin 200 metre içme suyu hattı yenilemesi ve bin 600 metre yağmur suyu hattı çalışması gerçekleştirilecek. Aynı zamanda 11 bin metre BSK-sıcak asfalt döşemesi ve yola 6 bin 500 metre çelik oto korkuluk montajı yapılacak.

"Fethiye'mize daha da yakışır hale gelecek"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ile birlikte sizlere verdiğimiz söz doğrultusunda, Taşyaka'dan başlayarak Ölüdeniz sahiline kadar uzanan güzergahta ve Hisarönü-Kayaköy arasında yol yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Bu proje çerçevesinde 11 bin metre BSK-sıcak asfalt döşemesi, 2 bin 200 metre içme suyu hattı yenilemesi, bin 600 metre yağmur suyu hattı çalışması, 6 bin 500 metre çelik oto korkuluk montajı gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından misafir ağırladığımız Ölüdeniz, modern altyapısı ve yenilenen yollarıyla Fethiye'mize daha da yakışır hale gelecek. Fethiye'mize hayırlı olsun" dedi.