Fethiye Körfezi'nde Feribot Karaya Oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Körfezi'nde Feribot Karaya Oturdu

12.06.2026 20:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sürüklenen 'Rodon' feribotu, Fethiye Körfezi'nde karaya oturdu; kimse yaralanmadı.

Muğla'da Fethiye Körfezi'nde demirliyken sürüklenen feribot karaya oturdu.

Yunanistan'ın Rodos Adası'na sefer yapan "Rodon" isimli feribot, körfezde demirli bulunduğu sırada demirinin kopması sonucu sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki feribot, sürüklenme sırasında bazı teknelere çarparak kıyıya oturdu.

Olay sırasında feribotta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Feribotun bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Denizcilik, 3. Sayfa, Fethiye, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Körfezi'nde Feribot Karaya Oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Özkan Yalım’ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı 2026 FIFA Dünya Kupası açılış töreni yapıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 10 tutuklama talebi
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
20:26
Fenerbahçe’nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
18:37
Herkes Dünya Kupası’nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
Herkes Dünya Kupası'nda ne yapacağını merak ederken o sahilde keyif çatıyor
17:18
Özgür Özel’den “Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü“ iddiası
Özgür Özel'den "Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 20:40:42. #7.12#
SON DAKİKA: Fethiye Körfezi'nde Feribot Karaya Oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.