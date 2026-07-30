Fethiye Orman Yangınına Rüzgar Engeli
Fethiye'deki orman yangınında rüzgar nedeniyle alevler yeniden yükseliyor, müdahale devam ediyor.
RÜZGAR NEDENİYLE BAZI NOKTALARDA ALEVLENMELER OLUYOR
Muğla'nın Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 02.00 sıralarında çıkan ve sabah saatlerinde enerjisi düşürülen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Ancak, bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle yeniden alevler yükselmeye başladı. Alevlere 10 helikopter, 3 uçak, 31 arazöz, 12 su tankeri, 2 dozer ve 210 personelle müdahale ediliyor.
Gülgün KAŞLI/FETHİYE, (Muğla),
Kaynak: DHA
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