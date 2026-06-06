Fetih Hareketi'nden 59. Nekse Yıl Dönümü Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fetih Hareketi'nden 59. Nekse Yıl Dönümü Açıklaması

06.06.2026 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetih Hareketi, bağımsız Filistin devleti kurma hedeflerine bağlı kaldıklarını duyurdu.

Fetih Hareketi, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından İsrail'in Filistin topraklarının geri kalanını işgal ettiği "Nekse"nin 59. yıl dönümünde, bağımsız ve tam egemen Filistin devleti kurma hedeflerine bağlı olduklarını bildirdi.

Fetih'ten yapılan yazılı açıklamada, Filistin halkının İsrail'in planlarına boyun eğmeyeceği, topraklarını terk etmeyeceği ve ulusal ve tarihi haklarını savunmayı sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, Filistinlilerin ulusal sabitelerine bağlı ve başkenti Doğu Kudüs olan tam egemen bir Filistin devleti kurma hakkına sahip oldukları vurgulandı.

Bu yılki yıl dönümünün Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilerin maruz kaldığı gelişmelerin gölgesinde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, İsrail, aç bırakma politikaları uygulamak ve insani yardımların girişini engellemekle suçlandı.

Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarını elde edinceye ve bağımsız devletini kuruncaya kadar mücadelesini sürdüreceği kaydedildi.

İsrail'in Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği Filistin topraklarında 59 yıl

Filistinlilerin "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla andığı 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın 59. yılında İsrail, Gazze Şeridi'ne doğru genişlettiği Arap topraklarındaki işgalini sürdürüyor.

İsrail, 5 Haziran 1967'de başlattığı savaş sonunda Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmişti.

Uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan İsrail, Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'ni işgalden vazgeçmiyor.

Filistin resmi verilerine göre, Nekse'de 300 bin Filistinli işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirildi, büyük çoğunluğu Ürdün'e göçmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Filistin Devleti, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetih Hareketi'nden 59. Nekse Yıl Dönümü Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Yürekleri ağza getiren anlar 21 aylık çocuk balkondan düştü Yürekleri ağza getiren anlar! 21 aylık çocuk balkondan düştü
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
Düzce’de apartmanda ceset bulundu Düzce'de apartmanda ceset bulundu
Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü Evlerine gelen kişiyle tartışan karı-koca, başlarından vurularak öldürüldü
Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat hayatını kaybetti

00:59
Rahmi Koç’tan tepkileri çeken “Kürt kadın hasta“ fıkrası
Rahmi Koç'tan tepkileri çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası
00:10
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
Buca Belediyesi soruşturması: Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç tutuklandı
23:32
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen’in yeni adresi belli oldu
CHP’den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Bilecen'in yeni adresi belli oldu
23:01
Ankara’da Tarkan izdihamı: Koç Holding’in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
Ankara'da Tarkan izdihamı: Koç Holding'in 100. yıl kutlamasına on binler akın etti
22:20
Bakan Uraloğlu: Discord’u yeniden erişime açacağız
Bakan Uraloğlu: Discord'u yeniden erişime açacağız
21:51
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel’e seçim otobüsü almak için Bodrum’daki evini satışa çıkardı
Eski manken Bilun Dohmen, Özgür Özel'e seçim otobüsü almak için Bodrum'daki evini satışa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 02:59:19. #.0.4#
SON DAKİKA: Fetih Hareketi'nden 59. Nekse Yıl Dönümü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.