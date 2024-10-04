Fetih Hareketi'nden İsrail'in Tulkerim'deki katliamı sonrası "gerilimi tırmandırma" çağrısı

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Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü hava saldırısı sonrasında "gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.

Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Tulkerim'de yaptığı katliama tepki gösterilirken, olaylardan tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tulkerim'deki şehitlerin ruhlarının intikamı için cuma gününün tüm temas noktalarında öfke, gerilimi tırmandırma ve grev günü haline getirilmesi" yönünde çağrı yapıldı.

Filistin hükümeti ise Tulkerim'deki katliamın ardından uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki işgal suçlarına acilen son verilmesi" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Tulkerim katliamı, İsrail'in kanunları çiğneyen bir suç gücü olduğunu doğruluyor. Uluslararası toplumun, modern tarihte eşi benzeri görülmeyen ve devam eden bu suçlara son vermesinin zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.