Fetih Hareketi'nden İsrail'in Tulkerim'deki katliamı sonrası "gerilimi tırmandırma" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fetih Hareketi'nden İsrail'in Tulkerim'deki katliamı sonrası "gerilimi tırmandırma" çağrısı

Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü hava saldırısı sonrasında "gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.

04.10.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetih Hareketi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine düzenlediği ve 18 kişinin öldüğü hava saldırısı sonrasında "gerilimi tırmandırma" çağrısı yaptı.

Fetih Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Tulkerim'de yaptığı katliama tepki gösterilirken, olaylardan tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Tulkerim'deki şehitlerin ruhlarının intikamı için cuma gününün tüm temas noktalarında öfke, gerilimi tırmandırma ve grev günü haline getirilmesi" yönünde çağrı yapıldı.

Filistin hükümeti ise Tulkerim'deki katliamın ardından uluslararası topluma ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına "İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki işgal suçlarına acilen son verilmesi" çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Tulkerim katliamı, İsrail'in kanunları çiğneyen bir suç gücü olduğunu doğruluyor. Uluslararası toplumun, modern tarihte eşi benzeri görülmeyen ve devam eden bu suçlara son vermesinin zamanı geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda 18 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fetih Hareketi'nden İsrail'in Tulkerim'deki katliamı sonrası 'gerilimi tırmandırma' çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 06:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: Fetih Hareketi'nden İsrail'in Tulkerim'deki katliamı sonrası "gerilimi tırmandırma" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement