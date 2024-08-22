Fetih Hareketi'nin Kurucularından Faruk el-Kaddumi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fetih Hareketi'nin Kurucularından Faruk el-Kaddumi Hayatını Kaybetti

Fetih Hareketi'nin önemli kurucularından Faruk el-Kaddumi, Ürdün'ün başkenti Amman'da vefat etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kaddumi'nin kaybının büyük bir hüzün olduğunu belirtti.

22.08.2024 17:49
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Fetih Hareketi'nin en önemli kurucularından Faruk el-Kaddumi (93), Ürdün'ün başkenti Amman'da yaşamını yitirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kaddumi'nin vefatının ardından yapığı yazılı açıklamada, "Filistin için mücadele eden ve yorulmak bilmeden çalışan kardeşim, arkadaşım ve yoldaşımı kaybettik." ifadelerine yer verdi.

"Filistin'e, davasına ve halkına büyük hizmetlerde bulunan sadık adamlardan birinin kaybedildiğini" kaydeden Abbas, "merhumun ailesine, mücadeledeki yoldaşlarına, hareketin mensuplarına ve Filistin halkına" başsağlığı dileklerinde bulundu.

Fetih Hareketi ve Hamas da Kaddumi'nin vefatının ardından taziye mesajları yayınladı.

Kaddumi, 1931'de Batı Şeria'da doğdu ve 1958'de Kahire'deki Amerikan Üniversitesi'nden ekonomi bölümünden mezun oldu.

Genç yaşlarda ulusal siyasi çalışmalara dahil oldu ve eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ve Abbas ile birlikte Fetih Hareketi'nin kuruluşuna katıldı.

1965'ten bu yana Fetih Hareketi Merkezi Komite üyesi olan Kaddumi, Fetih Hareketi'nde çeşitli görevlerde bulundu.

1969'da Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi üyesi, 1973'te FKÖ Siyasi Büro Başkanı, 1989'da FKÖ Dışişleri Büro sorumlusu oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fetih Hareketi'nin Kurucularından Faruk el-Kaddumi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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