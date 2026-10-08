Fetih Sözcüsü Devle, Filistin seçimlerinin 28 Kasım'da yapılması şartlarını açıkladı

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, 28 Kasım'da yapılması planlanan Filistin yasama seçimlerinin teknik bir engel çıkmaması ve Filistinli tarafların erteleme konusunda uzlaşmaması halinde planlanan tarihte yapılacağını söyledi.

Devle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapsamlı ulusal diyalog konusunda uzlaşı sağlanması amacıyla Kahire'de son iki gün içinde Mısır tarafı ve aralarında Fetih'in de bulunduğu bazı Filistinli gruplarla görüşmeler yapıldığını aktardı.

Planlanan görüşmelerde yasama seçimleri dahil çeşitli Filistin meselelerinin görüşüleceğini kaydeden Devle, Merkezi Seçim Komisyonunun seçimleri yapamayacağını açıklamaması ve seçimlerin ertelenmesi konusunda ulusal uzlaşı oluşmaması halinde "seçimlerin zamanında yapılacağını" vurguladı.

Devle, Kahire görüşmelerinin gelecek birkaç gün içinde kapsamlı bir diyalog toplantısıyla sonuçlanabileceğini belirterek, ulusal uzlaşı olması halinde seçimlerin ertelenmesi konusunun da toplantının gündemine alınabileceğini kaydetti.

İsrail'in çıkardığı engeller

Devle, İsrail'in Filistin seçimlerini engellemeye çalıştığını belirterek, "İşgalci İsrail, egemenlikle ve Filistin devletinin somutlaştırılmasıyla bağlantılı herhangi bir noktaya ulaşmamızı istemiyor." dedi.

Yasama Meclisinin Filistin egemenliğinin somut bir göstergesi olduğunu aktaran Devle, İsrail'in daha önce de Kudüs'te seçim yapılmasını engellediğini belirtti.

Devle, Gazze Şeridi'nin "neredeyse İsrail işgali ve kontrolü altında" olduğunu ifade ederek, İsrail'in bölgede seçimlerin yapılmasını engelleyebileceğini??????? söyledi.

Fetih'in seçimlerin önemi konusunda başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası toplumla iletişim halinde olduğunu aktaran Devle, seçimleri engellememesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Devle, Gazze'de seçimlerin engellenmesinin seçim sürecinin tamamını aksatacağına dikkati çekti.

Seçimlerin ertelenme ihtimali mevcut

Devle, mevcut siyasi şartlarda Fetih ve Hamas içinde seçimlerin ertelenmesi görüşünü paylaşanların olduğunu belirterek, bu konudaki ilk girişimin Filistin Halk Kurtuluş Cephesinden geldiğini söyledi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin seçimlerin ulusal diyalog ve ulusal uzlaşı sağlanıncaya kadar ertelenmesini istediğini aktaran Devle, bunun ulusal diyalog sırasında temel alınabilecek bir öneri olduğunu ifade etti.

Devle, Kahire'de sağlanan uzlaşıların "olumlu" olduğunu ve kapsamlı ulusal diyaloğun önünü açabileceğini söyleyerek, Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin girişiminin seçimlerin yapılması veya ertelenmesi konusundaki görüşmelere zemin oluşturabileceğini kaydetti.

Konunun müzakereye açık olduğunu vurgulayan Devle, nihai kararın ulusal uzlaşıya bağlı olduğunu vurguladı.

Seçimlerin önemi

Devle, İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımına rağmen seçimlerin Filistinliler için önem taşıdığını, bunun da Filistin halkının temsilcilerini seçme ve iradesini ortaya koyma hakkını yansıttığını kaydetti.

Seçimlerin demokratik bir hak olduğuna işaret eden Devle, aynı zamanda Filistin meşruiyetinin somutlaştırılması bakımından "ulusal bir çıkar" olduğunu belirtti.

Devle, seçimlerin Filistin egemenliği ile Filistin Devleti'nin kurumlarını korumayı amaçladığına dikkati çekerek, Yasama Meclisinin "Filistin Devleti'nin en önemli hukuki, yasama ve egemenlik kurumu" olduğunu hatırlattı.

Fetih Hareketi Sözcüsü, seçimlerin Gazze Şeridi'ni diğer Filistin topraklarından ayırmaya yönelik "her türlü girişimin de önünü keseceğini" ifade etti.

Devle, "Seçimler Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'ü kapsayan ülke coğrafyasını birleştiriyor ve Filistin halkının ulusal meşruiyetini koruyor." dedi.

Fetih ve Filistin Kurtuluş Örgütünde seçim gündemi

Fetih Merkez Komitesinin 9 Ekim'de, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin ise 10 Ekim'de toplanacağı bilgisini veren Devle, toplantılarda Kahire temaslarındaki gelişmeler, ulusal diyalog ve seçimler meselesinin ele alınacağını belirtti.

Fetih Sözcüsü, önceki toplantıda üzerinde mutabakata varılan ulusal diyalogla ilgili Kahire'de son iki gün içinde yapılan görüşmelerin ve seçimler konusunda yaşanabilecek gelişmelerin değerlendirileceğini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı kararnameyle Doğu Kudüs, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki yasama seçimlerinin 28 Kasım'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

Seçimlerin yapılması halinde Filistin'de 2006'dan bu yana ilk kez yasama seçimine gidilecek.

Yaklaşık 2 milyon 970 bin Filistinli seçmenin 1 milyon 590 bini Batı Şeria'da, 1 milyon 240 bini Gazze'de, yaklaşık 140 bini de Kudüs'te bulunuyor.

Filistin'de son yasama seçimleri 2006'da yapılmış ve Hamas sandalyelerin çoğunluğunu kazanmıştı. Hamas ile Fetih arasında 2007'de başlayan iç çatışmalar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kontrolünü ele geçirmesiyle sonuçlanmıştı. Fetih liderliğindeki Filistin yönetimi ise Batı Şeria'da kalmıştı.

Bu arada, Filistinli bir kaynak resmi haber ajansı WAFA'ya İsrail'in 28 Kasım'da planlanan yasama seçimlerinin hazırlıkları kapsamında Merkezi Seçim Komisyonu temsilcilerinin Gazze Şeridi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'e girişine izin vermediğini belirtmişti.