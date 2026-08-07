Marmaris'te FETÖ Suikast Girişimi Şüphelisinin Gösterdiği Yerde Silah Araması - Son Dakika
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Marmaris'te FETÖ Suikast Girişimi Şüphelisinin Gösterdiği Yerde Silah Araması

Marmaris\'te FETÖ Suikast Girişimi Şüphelisinin Gösterdiği Yerde Silah Araması
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15 Temmuz suikast girişiminin ardından 10 yıldır aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde, 155 personel ve iz köpekleriyle geniş çaplı silah ve mühimmat araması başlatıldı. Karatepe'nin kaçışta kullandığı silahları gömdüğü yerleri gösterdiği, DNA analizlerinin de sürdüğü belirtildi.

(MARMARİS) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan ve yaklaşık 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde geniş çaplı silah araması başlatıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen suikast girişiminde yer aldığı belirlenen ve yaklaşık 10 yıldır firari olarak aranan FETÖ üyesi ihraç kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından soruşturmada kritik bir aşamaya gelindi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışmasıyla Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, çıkarıldığı mahkeme tarafından 5 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan Burkay Karatepe'nin, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahında kullandığını ve daha sonra toprağa gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silahlar, tabancalar ve mühimmatın yerini gösterdiği öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde ve Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda, Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yer gösterme işlemleri başlatıldı. Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile jandarma komando birliklerinden oluşan 155 personel ile 3 iz takip köpeği görev alıyor.

Ekipler, şüphelinin gösterdiği alanlarda metre metre arama yaparken, geçmiş yıllarda ele geçirilen silahların bulunduğu bölgelerde de yeniden inceleme gerçekleştiriyor.

Soruşturmanın bir diğer ayağında ise bugüne kadar ele geçirilen silahlarla bağlantının ortaya çıkarılması amacıyla Burkay Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinde DNA analizi yürütülüyor. Elde edilecek sonuçların, daha önce bulunan silah ve mühimmat üzerindeki biyolojik izlerle karşılaştırılarak olası bağlantıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Marmaris suikast girişimine ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te FETÖ Suikast Girişimi Şüphelisinin Gösterdiği Yerde Silah Araması - Son Dakika

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