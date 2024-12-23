FETÖ'cü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

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Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski emniyet şube müdürü yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edilen eski emniyet şube müdürü E.Ş.Z'nin (49) yakalanması için çalışma yaptı.

Jandarma ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.