FETÖ'cü ihraç polis Kayseri'de yakalandı
Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru F.A. Kayseri'de yakalandı.
KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç polis memuru F.A. (51), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu aranan kişilerin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Bu kapsamda Nevşehir'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis memuru F.A.'nın saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.A. cezaevine teslim edildi.
Kaynak: DHA
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