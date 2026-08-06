FETÖ'cü Kıdemli Albay Gölcük'te Yakalandı
Hakkında FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç albay Gölcük'te yakalandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç edilen kıdemli albay B.G'nin Gölcük'te olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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