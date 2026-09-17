FETÖ darbe girişimi sonrası firariydi, eski başsavcıvekilinin tutukluluğu sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası görevinden ihraç edilen ve çeşitli suçlardan yaklaşık 10 yıl aranmasının ardından 2 Mart'ta yakalanan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Sakınan, avukatları ve tanıklar katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenilen eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Ahmet Hamsici, sanığı görevi nedeniyle tanıdığını belirterek, Sakınan için "FETÖ'cüler bizim arkadaşımız derdi." ifadesini kullandı.

Tanık eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem, 2013'e kadar o dönem "cemaat" olarak bildiği FETÖ ile sanığın bir bağına dair bilgisinin bulunmadığını belirtti. Sakınan tarafından yürütülen bir soruşturmadan sonuç çıkmadığını anlatan Erdem, "Soruşturma sürecinde bu yapıya daha yakın biri olduğunu düşündüm. Bildiklerim bundan ibaret." dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, tanık sıfatıyla verdiği ifadede, 2010 KPSS sorularının çalındığı iddiaları üzerine elde ettiği bilgileri soruşturma savcısı Sakınan'a verdiğini, sonrasındaki sürece ilişkin ise bir bilgisinin olmadığını dile getirdi.

Tanık eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur, HSYK'deki görevinin ardından yayımlanan ilk atama kararnamesiyle ile o dönem savcı olarak görev yapan Sakınan'ın başsavcıvekili olarak görevlendirildiğini ifade etti.

Sakınan'ın görevlendirilmesi öncesi, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile arası iyi, yeni adliye binası için yardımı olabilir." denildiğini aktaran Okur, "Cemaat bağlantısına dair bir bilgi gelmedi." dedi.

"İmha edilmesinde sakınca yoktur"

Duruşmada, tanık sıfatıyla dinlenilen eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, tanık sıfatıyla verdiği ifadede, Eylül 2010'da göreve başladığını, o dönem KPSS sorularının çalındığı iddiaları üzerine soruşturma yürütüldüğünü dile getirdi.

Demir, 2011'de yapılacak sınavlar için ÖSYM depolarında yer açılması adına eski sınav kitapçıklarının imhası için soruşturma savcısı Sakınan'a yazı yazdığını, Sakınan tarafından ise "inceleme yapılacağı gerekçesiyle imha edilmemesi" yönünde yazılı cevap geldiğini anlattı. Demir, "2011'de ise 'imha edilmesinde sakınca yoktur' yazısı geldi. Bu evrak hala bende duruyor." beyanında bulundu.

Tanık Baki Saçı, 2010 KPSS sorularının arkadaşı Berat Koşucu tarafından kendisine sınav öncesi verildiğini, şüphelendiği için sorulara çalışmadan sınava girdiğini anlattı. Konuyla ilgili ilk olarak Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgulandığını, soruşturmanın Ankara'ya alınmasının ardından Sakınan tarafından ifadesinin alındığını belirten Saçı, "Soruşturma aşamasında Sakınan bana Fetullahçılarla ilgili soru sormadı." dedi.

Yaklaşık 3 yıl Sakınan'ın zabıt katibi olarak görev yaptığını bildiren tanık Z.K, "KPSS soruşturmasına ilişkin Yalvaç'tan birleşen dosya başka bir odada yaklaşık 6 ay, 1 yıl kadar işlem yapılmadan bekledi. Sakınan'ın örgüt bağına dair bir bilgim yok." beyanını verdi.

Ara kararlar

Diğer tanıkların da dinlenilmesinin ardından mütalaası sorulan Cumhuriyet savcısı, sanık Sakınan'ın kaçma şüphesi ve hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu belirterek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık Sakınan, evinde yakalandığını, kaçma şüphesinin bulunmadığını belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Müzakere arasından sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Mustafa Kurtaran, mahkeme heyetinin kararını açıkladı.

Mahkemece, henüz dinlenemeyen tanıkların gelecek celse hazır edilmesi için ilgili yerlere yazı yazılmasına, Sakınan'ın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Duruşma, 12 Kasım'a ertelendi.

Darbe girişiminin ardından firar etmişti

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan hakkında hazırlanan iddianamede, soruların sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla iptal edilen 2010 KPSS'ye ilişkin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasının birleştirilmek üzere Ankara'ya gönderilmesini istediği ancak dosya ulaştıktan sonra hiçbir işlem yapmadan 2 yıl 83 gün beklettiği kaydediliyor.

Soruşturmanın başında kaldığı sürede Sakınan'ın etkin, tarafsız ve hızlı tahkikat yürütmediği ve sürüncemede bıraktığı belirtilen iddianamede, en önemli delil niteliğindeki sınava ilişkin evrakı muhafaza edip ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken, ÖSYM Başkanlığına sınav evrakının imha edilmesi için müzekkere yazdığı ifade ediliyor.

Sakınan, 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden Trabzon Cumhuriyet Savcılığına atanmış, darbe girişiminin ardından firar etmiş, 2 Mart'ta Ankara'da düzenlenen operasyonda dolabın arkasındaki bölmede saklandığı yerde gözaltına alınmıştı.