FETÖ\'den Aranan Karı Koca Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan aranan karı koca yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari İ.K. ile 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan eşi S.K'yi ilçede saklandıkları yerde yakalandı.
Gözaltına alınan İ.K. ve S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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