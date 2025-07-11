FETÖ Finans Yapılanmasına Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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