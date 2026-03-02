Fetö Firarisi Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan Yakalandı - Son Dakika
Fetö Firarisi Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Sakınan Yakalandı

02.03.2026 21:35
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı.

(ANKARA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olarak aranan eski Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Şadan Sakınan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişiminden bu yana firari olan ve İçişleri Bakanlığı'nın "Terör Arananlar" listesinde gri kategoride bulunan Sakınan'ın yakalanmasına yönelik operasyonel çalışma yapıldı.

Hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve iki ayrı "görevi kötüye kullanma" suçundan aranan Sakınan, Ankara'nın Öveçler semtinde bir evde yakalandı.

Sakınan'ın yakalandığı evde, gardrobun arka kısmından ulaşılan ve bir kişinin saklanmasına yetecek büyüklükte gizli bir bölme de tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Sakınan daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak görevlendirilmişti.

Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisine "böcek" olarak adlandırılan dinleme cihazlarının konulmasına ilişkin soruşturma ile 10 Temmuz 2010'da yapılan ve daha sonra FETÖ tarafından soruları önceden örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edilen KPSS soruşturmasına ilişkin dosyalar Sakınan'da bulunuyordu.

Sakınan'ın 17-25 Aralık'tan sonra Trabzon Cumhuriyet Savcısı olarak atınmasının ardından bu dosyalara bakma görevi başka savcılara verilmiş, "Böcek Davası" 2014 sonunda, KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin ilk dava ise 2016 başında açılmıştı.

Kaynak: ANKA

22:52
