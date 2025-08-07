FETÖ Firarisi Gaziantep'te Yakalandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince firari FETÖ hükümlülerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.