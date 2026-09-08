FETÖ firarisi Karatepe'ye destek iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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FETÖ firarisi Karatepe'ye destek iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli adli kontrolle salıverildi

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli adli kontrol şartıyla...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ve 10 yıldır aranırken yakalanan eski yüzbaşı Burkay Karatepe'ye firari olduğu dönemde maddi destek sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları öne sürülen 10 zanlının, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Karatepe ile bağlantılı oldukları ve firari bulunduğu dönemde kendisine maddi yardımda bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüş, İstanbul ve Eskişehir'de belirlenen 10 şüpheli ekiplerin iki ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.

10 yıldır aranan FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe, 1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanıp 5 Ağustos'ta Muğla'da tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ firarisi Karatepe'ye destek iddiasıyla yakalanan 10 şüpheli adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

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