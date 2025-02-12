FETÖ firarisi Samsun'da yakalandı

Samsun'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.K'yi kent merkezinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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