FETÖ Lideri Fetullah Gülen'in Ölümü İddiaları

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(ANKARA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün kontrolündeki internet siteleri, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Biu süredir rahatsızlıklarının ağırlaştığı hatta hayatını kaybettiği yönündeki iddialar sosyal medyada çokça yer bulan terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiği yönündeki haberler örgütün yayın organı rolünü üstlenen internet sitelerinde yayınlandı.

Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiğine yönelik henüz Ankara'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.