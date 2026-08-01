FETÖ Mensubu Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Mensubu Yakalandı

FETÖ Mensubu Yakalandı
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10 yıl aranan Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da gizlendiği evde yakalandı.

YAKALANDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı ev görüntülendi. Karatepe'nin gizlendiği, Afyonkarahisar- Kütahya yolu üzerindeki Dörtyol Mahallesi 2041 Sokak Depremevleri Sitesi 2'nci kat 6 numaralı dairenin tüm odalarının boş olduğu, yalnızca bir odada birkaç kanepe yer aldığı görüldü. Odadaki eşyaların pislik içindeki halinin yanı sıra birkaç kıyafet ve yerdeki yiyecek/içecek artıkları, poşet içerisindeki erzaklar dikkati çekti. Öte yandan Karatepe'nin kaldığı binadaki tüm dairelerin boş olduğu da öğrenildi.

Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

Güncel, Afyon, Terör, Son Dakika

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