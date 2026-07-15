FETÖ darbe girişiminde şehit polis Serdar Gökbayrak anıldı - Son Dakika
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FETÖ darbe girişiminde şehit polis Serdar Gökbayrak anıldı

15.07.2026 11:40
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15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da şehit olan polis Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene vali, belediye başkanı, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı, dua edilip karanfil bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit düşen polis memuru Serdar Gökbayrak için Sakarya'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevdeyken, darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada çıkan çatışmada şehit olan Gökbayrak, Arifiye ilçesinde yer alan Hanlıköy'deki mezarı başında anıldı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Müftüsü Mehmet Aşık, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık tarafından dua edilen törende, şehidin mezarına karanfil bırakıldı.

Protokol üyeleri, mezarlıktaki anma töreninin ardından şehidin ailesini de evinde ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ darbe girişiminde şehit polis Serdar Gökbayrak anıldı - Son Dakika

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